عصر شعر شهدایی با حضور جمعی از شعرا و ادیبان در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان از شعرخوانی شاعران با مضامینی همچون شهدا، بسیج، دفاع مقدس و ... در این محفل خبر داد.

سرهنگ پاسدار عبدالله علیخانی افزود: کارگاه آموزشی با موضوع یازدهمین کنگره ملی شعر بسیج ایران مهر دراین عصر شعر برگزار شد.

به گفته وی هنرمندان استان برای حضور در کنگره ملی شعر تا ۲۰ آذر فرصت دارند اشعار خود را در قالب سنتی، سپید، سرود، ترانه و... به دبیرخانه استانی ارسال کنند.