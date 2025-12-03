هشدار محیطزیست به مردم بهمئی
معاون پایش اداره کل محیطزیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: مردم شهرستان بهمئی با استفاده از ماسک از اثرات آلودگی هوا بر سلامت خود بکاهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون پایش اداره کل محیطزیست استان با اشاره به اینکه هوای بهمئی برای عموم شهروندان امروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ناسالم است گفت: مردم این شهرستان با استفاده از ماسک از اثرات آلودگی هوا بر سلامت خود بکاهند.
رحمتالله جهانشاهی افزود: در حال حاضر شاخص هوای بهمئی ۱۶۶ میکروگرم بر مترمکعب است که نشاندهنده ناسالم بودن هوای شهرستان برای عموم است.
وی با اشاره به اینکه شاخص آلودگی هوا روز سهشنبه در شهرستان بهمئی ۲۰۵ میکروگرم بر متر مکعب بود تاکید کرد: پدیده ریزگردها سه روز گذشته تاکنون جو کهگیلویه و بویراحمد را تحت تاثیر قرار داده است.
معاون پایش اداره کل محیطزیست استان با بیان اینکه شاخص هوای شهرستان کهگیلویه نیز در حال حاضر ۱۳۴ میکروگرم بر متر مکعب است افزود: هوای این شهرستان برای گروههای حساس ناسالم است.
جهانشاهی از زنان باردار، افراد سالمند و بیماران قلبی و عروقی ساکن شهرستان کهگیلویه خواست در موارد غیرضروری از خانه بیرون نروند.
معاون پایش اداره کل محیطزیست استان با اشاره به اینکه شاخص هوای شهرستان گچساران ۹۵میکروگرم بر متر مکعب است گفت: هوای این شهرستان قابل قبول است.
وی با اشاره به اینکه ریزگردها از سمت خوزستان وارد استان شده منشا این آلودگی ها را در کشور عراق اعلام کرد.
مطابق با تعریف شرکت کنترل کیفیت هوا "شاخص اندازه گیری آلودگی هوا بر اساس استاندارد EPA که در بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله ایران دارای تقسیم بندی صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه، ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۰ تا ۵۰۰ خطرناک است.