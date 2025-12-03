پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران اعلام کرد: ۷۰۰۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف این ناحیه طی دو سال آینده به کابل خودنگهدار تبدیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران از برنامهریزی برای تبدیل کامل شبکه فشار ضعیف این ناحیه به کابل خودنگهدار در یک بازه دوساله خبر داد.
بابایی در مراسم تودیع و معارفه مدیر امور برق چمستان گفت: اجرای پروژه بزرگ تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار در غرب مازندران طی سه سال گذشته حدود ۳۵ درصد رشد داشته و از ۳۳ درصد به حدود ۶۸ درصد رسیده است.
وی با اشاره به میثاقنامهای که با پرسنل این شرکت به امضا رساندهاند، افزود: انتظار میرود طبق این برنامه، کلیه ۷۰۰۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف غرب استان طی دو سال آینده به کابل خودنگهدار تبدیل شود.
در این مراسم، ضمن قدردانی از زحمات سهساله ابوذر موجرلو، حسینعلی خاکپور به عنوان مدیر جدید امور برق چمستان معرفی گردید.