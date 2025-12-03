پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی خراسانشمالی گفت: اکنون ۲۵ طرح مسکن ملی در ۶۰۵ هکتار از اراضی استان با ۴۲ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سیدعلی میرکریمی گفت: از این میزان ۶ طرح در شهرستان بجنورد با ۱۹۳ هکتار، سه طرح در شیروان با ۴۵ هکتار، سه طرح در اسفراین با ۱۵ هکتار، ۲ طرح در فاروج با ۱۹ هکتار، یک طرح در بام و صفیآباد با ۹ هکتار، یک طرح در سملقان با ۲ هکتار، پنج طرح در گرمه با ۸۷ هکتار و چهار طرح نیز در جاجرم با ۲۳۲ هکتار در دست اجرا و طراحی قرار دارد.
وی افزود: عملیات آمادهسازی اراضی مربوط به طرحهای نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف تسریع در تامین زیرساختهای مسکن و تحقق عدالت شهری در شهرستانهای استان در حال پیگیری است.
میرکریمی با بیان اینکه متقاضیان طرحهای نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در اولویت واگذاری قرار دارند، یادآور شد: تمامی زیرساختها شامل آب، برق، گاز، فاضلاب و معابر شهری با همکاری دستگاههای خدماترسان استان در حال تامین است و کارگروههای مشترک فنی برای تسریع در رفع موانع طرحها تشکیل شدهاند.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی ادامه داد: تعامل سازنده با شهرداریها و شرکتهای خدماترسان سبب شده روند اجرایی طرحها در نیمه دوم سال سرعت بیشتری بگیرد و اعتبارات لازم نیز با هماهنگی شورای مسکن استان در حال تخصیص است.
وی گفت: اجرای همزمان سیاستهای «ملی مسکن» و «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» علاوه بر تامین مسکن مناسب برای گروههای هدف، موجب تحکیم بنیان خانواده، افزایش امید و توسعه متوازن شهری در خراسانشمالی خواهد شد.