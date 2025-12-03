به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربیمحور ویژه این دوره از همایش، احیای دریاچه ارومیه تعیین شده و حضور مقامات وزارت نیرو، متخصصان صنعت آب، اساتید دانشگاه‌ها و پژوهشگران جوان، نشان‌دهنده حساسیت بالای جامعه علمی و مدیریتی کشور نسبت به وضعیت این زیست‌بوم ارزشمند است.

برگزاری نشست‌های تخصصی، به ویژه نشست ستاد احیای دریاچه ارومیه در حاشیه همایش، فرصتی مناسب برای تبادل تجربیات، ارائه راهکار‌های کاربردی و تقویت همکاری میان متخصصان فراهم کرده است.

برای شرکت در این همایش، ۲۰۰ مقاله از استان‌های مختلف کشور و دانشگاه‌های گوناگون ارسال و پس از بررسی‌های دقیق، ۱۲۲ مقاله پذیرفته شده است.