احمد محبی آشتیانی پزشک معالج رضا امیرخانی، با انتشار یک فایل صوتی در کانال تلگرامی او، از آخرین وضعیت این نویسنده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احمد محبی آشتیانی پزشک معالج رضا امیرخانی، افزود: از من خواسته شده است توضیحاتی در خصوص این موضوع ارائه کنم که آیا سطح هوشیاری رضای عزیز بهبود یافته و افزایش پیدا کرده است یا خیر.
وی افزود: در حال حاضر، ایشان در فاز حاد کما قرار دارند. هرچند نزدیکان و خانواده، هنگام ملاقات در بخش مراقبتهای ویژه، نشانههایی از افزایش سطح هوشیاری مشاهده کردهاند، آنچه برای پزشک اهمیت دارد، ثبات این روند است؛ یعنی وضعیت بیمار در هر ساعت نسبت به ساعت قبل بهتر باشد، امروز نسبت به دیروز پیشرفت کرده باشد و این روند بهبود بهطور پایدار ادامه یابد. در روزهای نخست نمیتوان با اطمینان درباره این ثبات سخن گفت. اگرچه علائم اولیه امیدوارکننده هستند، پزشکان باتجربه، بهویژه در سطح تخصص پزشک معالج ایشان، هیچگاه بهسرعت درباره چنین موضوعی قضاوت نمیکنند و بر استمرار و پایداری روند بهبود تأکید دارند.
محبی گفت: بنابراین، برای ارائه نظر قطعی، لازم است سه تا چهار روز سپری شود تا پزشک معالج از پایداری این روند اطمینان حاصل کند و بتواند خبر امیدوارکنندهتری ارائه دهد.
وی افزود: خوشبختانه تاکنون علائم خطرناک مانند خونریزی فعال در مغز، افزایش فشار داخل جمجمه یا فتق مغزی مشاهده نشده است. این عوارض ثانویه مهمترین مواردی هستند که تیم درمانی بر کنترل و پیشگیری از آنها تمرکز دارد.
این پزشک گفت: بر همین اساس، همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، باید با امیدواری کامل چند روز صبر کنیم. اطلاعیه پزشک معالج را میتوان در واقع یک خبر مثبت تلقی کرد. هر ساعت که علائم حیاتی رضای عزیز پایدار باقی بماند و وخامت پیدا نکند، جای امیدواری است و با گذشت زمان، امید ما بیشتر میشود. امید همه ما به خداوند متعال است.
وی در پایان برای رضا امیرخانی و همه بیماران وطن آرزوی بهبودی کرد و گفت: انشاءالله دعاهای ما مستجاب خواهد شد.
رضا امیرخانی نویسنده صاحب نام، یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ بر اثر سقوط از پاراگلایدر آسیب دیده و اکنون در بیمارستان بستری است به گفته پزشکان، امیرخانی از چند ناحیه دچار شکستگی و آسیب شده و در بخش مراقبتهای ویژه تحت نظر و درمان است.
رضا امیرخانی زاده سال ۱۳۵۲ در تهران است و در دانشگاه صنعتی شریف، مهندسی مکانیک خوانده است. از میان آثار این نویسنده میتوان به کتابهایی همچون «ارمیا»، «ناصر ارمنی»، «من او»، «از به»، «داستان سیستان»، «نشت نشا»، «بیوتن»، «سرلوحهها»، «نفحات نفت»، «جانستان کابلستان»، «قیدار» و «نیمدانگ پیونگدانگ» اشاره کرد.