معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز با اشاره به اجرای سامانه جامع تصادفات در استان، از ثبت روزانه ۲۷ هزار مورد تخلف سرعت در اهواز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتاله سلیمانی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه کنترل ترافیک و ایمنی اظهار کرد: در دو سه سال گذشته تعداد چراغهای فرمان ۲۰ درصد افزایش یافته و ۳۰۰ گذرگاه ایمن عایرپیاده ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه تعداد دوربینهای نظارتی شش برابر شده است، افزود: دوربینهای ثبت سرعت نیز پنج برابر شدهاند و تقریبا صددرصد دوربینها فعال هستند. با اقدامات انجامشده در گذشته روزانه ۲۰۰۰ تخلف سرعت شناسایی میشد، اما هماکنون روزانه ۲۷ هزار تخلف سرعت ثبت و برای رسیدگی به پلیس راهور ارسال میشود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز گفت: همچنین ۱۶ سامانه جدید ثبت سرعت و ۱۲ سامانه عبور از چراغ قرمز نصب میشوند. ۱۰۰ دوربین نظارتی نیز به سیستم پردازش تصویر و شناسایی خودکار تخلفات مجهز خواهند شد.
سلیمانی در ادامه گفت: ۱۴۶ نقطه حادثهخیز اعلام شده بود که ۴۰ درصد از این نقاط ایمن شدهاند.
وی از اجرای «سامانه جامع تصادفات» در استان خوزستان برای اولین بار خبر داد و افزود: دادههای اولیه تصادفات در شهرهای بزرگی مانند آبادان، ماهشهر و دزفول گردآوری شده است و در حال تهیه بستهای برای تحلیلهای آماری هستیم تا بر اساس دادههای دقیق اقدام کنیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز با اشاره به تفاوت الگوی تصادفات گفت: در جادهها حدود ۷۵ درصد فوتیها راننده و سرنشین هستند، اما در شهرها بیش از ۷۰ درصد مربوط به عابران پیاده و موتورسیکلتسواران است.
وی بیان کرد: ما دوربین نصب میکنیم و کارهای اصلاح هندسی انجام میدهیم، اما باید به علل دقیق وقوع حوادث بپردازیم.