تیم ملی هندبال بانوان ایران در نخستین گام از پرزیدنت کاپ مسابقات قهرمانی جهان فردا به مصاف کرواسی میرود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هندبال بانوان ایران که پس از پایان مرحله گروهی بیستوهفتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵، راهی پرزیدنت کاپ شده است، فردا (۱۳ آذر) از ساعت ۱۳:۳۰ در نخستین دیدار خود در گروه I به مصاف کرواسی میرود.
تیم ملی کشورمان که سومین حضور خود را در رقابتهای جهانی تجربه میکند، در حالی روبهروی کرواسی قرار میگیرد که حریف اروپایی در مرحله گروهی با تیمهای قدرتمند دانمارک، رومانی و ژاپن همگروه بوده است.
ملیپوشان ایران که به عنوان یکی از چهار تیم برتر آسیا جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کردهاند، امیدوارند با ارائه نمایشی پرقدرت برابر کرواسی، شروع خوبی در پرزیدنت کاپ داشته باشند.
در دیگر مسابقه این گروه نیز تیمهای اروگوئه و پاراگوئه به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
بیستوهفتمین دوره مسابقات هندبال زنان قهرمانی جهان ۲۰۲۵ از ۵ آذر آغاز شده است و تا ۲۳ آذر ادامه دارد و تیمهای حاضر در پرزیدنت کاپ برای کسب یکی از جایگاههای ۲۵ تا ۳۲ جهان تلاش خواهند کرد.