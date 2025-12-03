مدیر کل حفاظت محیط زیست اردبیل از برگزاری دوره‌ای آموزشی ویژه هنرجویان رشته محیط‌بانی خبر داد که با هدف تقویت همکاری میان جوامع محلی، نهادهای آموزشی و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله یونسکو، اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، کیومرث سفیدی با اشاره به برگزاری سه روزه دوره آموزش و توانمند سازی جوامع محلی که با مشارکت هنرجویان رشته محیط بانی استان اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: هدف از اجرای این برنامه، آشنایی هنرجویان با جوامع و سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه محیط زیست و نقش آن‌ها در حفاظت منابع طبیعی، همچنین تبیین جایگاه جوامع محلی در کاهش تهدیدات و مخاطرات زیست‌محیطی، و تقویت مهارت‌های ارتباط مؤثر با این جوامع بود.

وی با بیان اینکه توانمندسازی جوامع محلی و آموزش نسل جوان، به‌ویژه هنرجویان محیط بانی، نقش کلیدی در تحقق اهداف توسعه پایدار و حفاظت از ذخیره گاه‌های زیست کره دارد، گفت: تعامل میان جوامع محلی، نهاد‌های آموزشی و سازمان‌های بین‌المللی، مسیر پایدارتری برای حفاظت مؤثر از محیط زیست را فراهم می‌کند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل افزود: این برنامه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل و با حضور «مهندس هداوندی» نماینده سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) برگزار شد و شرکت‌کنندگان با اهداف و برنامه‌های حفاظت مشارکتی در مناطق دارای اولویت، به‌ویژه ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره، آشنا شدند.

سفیدی اضافه کرد: بازدید آموزشی از سایت احیای گوزن منطقه حفاظت‌شده نمین و منطقه حفاظت‌شده آق‌داغ شهرستان خلخال با مشارکت هنرجویان رشته محیط بانی استان اردبیل از دیگر برنامه این دوره آموزشی بود.

در این دوره دکتر قاسمپوری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بر اهمیت ثبت داده‌ها در سطح داخلی و خارجی در بحث حفاطت مناطق و دکتر زینالی نیز بر اهمیت برقراری ارتباط موثر با جوامع محلی در نقش و اهمیت جوامع محلی در حفاظت مشارکتی تاکید کردند.