به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد امروز در مراسم تودیع و معارفه دادستان‌های جدید و پیشین تبریز تأکید کرد: دادستان باید مردم دار باشد، پاشنه کفشش را بکشد، به دورترین نقاط استان برود و بین مردم حضور داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه دادستان‌ها و قضات ما باید انقلابی و جهادی باشند و انقلابی عمل کنند افزود: باید تبیین کنیم شاخص‌های دادستان و قاضی انقلابی چیست؛ البته دادستان باید فسادستیز باشد.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد با بیان اینکه امروزه حقوق عامه و آزادی‌های مشروع در نظام جمهوری اسلامی در سطح بسیار بالایی مراعات می‌شود توضیح داد: امروز کسی بدون دلیل حتی احضار هم نمی‌شود.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه امروزه در کشور ما هیچ فردی به خاطر ارتکاب جرمی از سوی یکی از اعضای خانواده اش مورد مزاحمت قرار نمی‌گیرد، این سوال را مطرح کرد که کدام نظام سیاسی در جهان فردی را که عضوی از اعضای خانواده وی جرایم امنیتی دارد، تحمل می‌کند، نظام جمهوری اسلامی امروز به این اندازه از تحمل، توان و ظرفیت دست یافته است.

وی همچنین جدیت دادستان را در نظارت بر اعمال قانون توسط مدیران دستگاه‌ها و مطالبه این مهم از مدیران در عین تعامل بین ۲ قوه خواستار شد و گفت: باید در مقام دادستان و قاضی مواظب باشیم که اگر جایی در ارتباط با پرونده مدیری قلم‌مان لغزید و ملاحظه کاری کردیم، این ظلم و ناعدالتی است و مردم از آن ناراحت می‌شوند و اعتقادشان به ما کم می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد افزود: اگر پرونده‌ای برای مدیری تشکیل شد و دلایل کافی در دست بود، باید بدون اغماض و مثل همه مردم با او برخورد شود؛ قانون باید در مورد همه مردم دقیق، اجرا و اعمال شود.

وی به دادستان جدید مرکز آذربایجان شرقی توصیه کرد: از نیرو‌های صالح، جوان و باسواد در کادرسازی در تشکیلات قضائی استفاده کند و از تلاش‌های قضات قدردانی شود.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه انتظار رهبر معظم انقلاب اسلامی از قوه قضائیه، مردمداری است و بر این اساس دادستان‌ها و قضات ما باید فسادستیز باشند تأکید کرد: همکاری با قوه مجریه مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده و انسجام و همبستگی تقویت شده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه باید حفظ و صیانت شود.

وی با اشاره به اینکه امروز مردم در مضیقه معیشتی و اقتصادی هستند اضافه کرد: برای حل این مشکل باید به دولت کمک کنیم و اجازه ندهیم واحد‌های تولیدی تعطیل شوند و این از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد بیان کرد: ما در کنار دولت هستیم؛ آقای رییس جمهور صادقانه می‌کوشد و دعوت به کمک می‌کند و ما نیز کمک می‌کنیم؛ باید هم افزایی کنیم تا مشکلات مردم حل شود.

وی با اشاره به اینکه در مدت سپری شده از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز همه برنامه‌ها و امور در کشور به رغم توطئه چینی دشمنان بر طبق روال رایج پیش رفته است، گفت: برگزاری انتخابات در موعد مقرر نیز یکی از این امور است و پیش بینی می‌شود در انتخابات آتی در اردیبهشت ماه سال آینده صلاحیت بیش از ۶۰۰ هزار نفر در سطح کشور متقاضی بررسی شود.

سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳ هفت مأموریت قوه قضائیه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضائیه در اجرای این مأموریت‌ها تا وضع مطلوب می‌پردازد که دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

در این مراسم از خدمات بابک محبوب علیلو، دادستان پیشین مرکز استان تجلیل و حسین محمدزاده به عنوان دادستان جدید مرکز آذربایجان شرقی معرفی شد.