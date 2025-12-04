پخش زنده
وقوع پدیده مه صبحگاهی و شامگاهی برای پنجشنبه در خوزستان پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی استان تحت تاثیر سامانه بارشی نسبتا ضعیفی شاهد رگبار پراکنده و رعدوبرق و وزش باد متوسط در اغلب نقاط استان بویژه در مناطق شمالی، شمالِ شرقی و شرقی و جنوبی استان خواهد بود.
طی امروز پنجشبه وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی بویژه در سواحل و مناطق جنوبی و ارتفاعات استان دور از انتظار نیست. شمال خلیج فارس تا اوایل روز جمعه مواج خواهد بود. همچنین طی روز جمعه احتمال بارشهای پراکنده در ارتفاعات و مناطق شمالی و شرقی وجود دارد.
مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشههای هواشناسی احتمال وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در مناطق، ارتفاعات و شهرهای شمال شرقی و شرقی استان و جادههای مواصلاتی بین استانی این مناطق پیش بینی میشود.
محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده توصیه میشود، مسئولان مربوطه اقدامات لازم برای پیشگیری و کاهش حوادث احتمالی اتخاذ کنند و رانندگان و شهروندان از تردد غیرضروری خودداری و هنگام رانندگی با احتیاط در محورهای مواصلاتی تردد کنند.