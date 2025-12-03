رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در استان خوزستان، با اعلام تعیین و صدور احکام اعضای هیأت‌های نظارت شهرستانی، توضیحاتی کامل درباره ساختار نظارت بر انتخابات شورا‌ها ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرشاد ابراهیم‌پور اظهارکرد: فرآیند انتخاب اعضای هیأت نظارت در تمامی شهرستان‌های استان خوزستان به پایان رسیده و احکام پنج عضو هیأت نظارت هر شهرستان، شامل یک رئیس و چهار عضو، صادر شده است. این افراد از میان معتمدین هر شهرستان انتخاب شده‌اند و از امروز رسماً فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت این انتخابات، افزود: انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا در تاریخ یازدهم اردیبهشت‌ماه سال آینده در سراسر کشور برگزار می‌شود. براساس قانون، نظارت بر این انتخابات بر عهده مجلس شورای اسلامی است؛ موضوعی که این انتخابات را از سایر انتخابات سراسری کشور متمایز می‌کند.

رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در استان خوزستان در تشریح ساختار قانونی نظارت بر انتخابات شوراها، گفت: طبق قانون اصلاح قانون تشکیلات شورا‌های اسلامی کشوری و انتخابات شورا‌های مزبور، نظارت بر این انتخابات از سطح ملی تا محلی در ساختاری کاملاً مشخص انجام می‌شود. در سطح ملی، هیأت مرکزی نظارت متشکل از سه نفر از اعضای کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی و دو نفر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.

او ادامه داد: در سطح استان نیز هیأت عالی نظارت با حضور سه نفر از نمایندگان استان و به انتخاب هیأت مرکزی نظارت شکل می‌گیرد. این هیأت مسئولیت هدایت امور نظارتی و تشکیل هیأت‌های نظارت شهرستانی را بر عهده دارد.

ابراهیم‌پور در ادامه تأکید کرد: بر همین اساس، در تمامی شهرستان‌های خوزستان، هیأت‌های نظارت شهرستانی با ترکیب پنج نفره تعیین شده و احکام آنها صادر شده است. از این مرحله به بعد، تمام فعالیت‌های نظارتی در سطح شهرستان‌ها تحت نظر این هیأت‌ها انجام خواهد شد.

رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در استان خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: با تکمیل ساختار نظارتی در استان، آمادگی کامل داریم تا روند انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا را در چارچوب قانون، با دقت، سلامت، و بی‌طرفی کامل دنبال کنیم.

احکام پنج عضو هیأت نظارت هر شهرستان، شامل یک رئیس و چهار عضو، صادر شده است که به شرح زیر است:

اعضا هیات نظارت شهرستان آبادان:

سهاد جادری (رییس)

قاسم فیاضی (عضو)

علی حکمت (عضو)

ناجی یاسینیان (عضو)

عبدالله مقدم (عضو)

اعضا هیات نظارت شهرستان آغاجاری:

مصطفی سعیدی زاده (رییس)

سید مسلم طیبی

داود زیدانی

بهنام عطوفت

امین احمدی

لیست اعضا هیات نظارت شهر اهواز:

حسین فتح اله پور شوشتری (رییس)

محمد میناوی

علی ساعدی

کامران احمدپور کیوانی

ایاد مطوری

لیست اعضا هیات نظارت شهرستان اندیمشک:

شعبان قلاوند (رییس)

گودرز پارسامهر

فضل اله فیضی

رسول قائمی

کامران نجفوند دریکوندی

لیست اعضا هیات نظارت شهرستان اندیکا:

مصطفی بردبار (رییس)

سید داریوش صالحی

اسکندر احمدی

سبزعلی کاظمی بره بی چاست

عزت اله ناصریان

لیست اعضا هیات نظارت شهرستان امیدیه:

شاپور قنواتیان (رییس)

کبری بحرکانی

امیدعلی شنبدی

فریدون راشدی

مرتضی قنواتی

لیست اعضا هیات نظارت شهرستان ایذه:

علی کیانی (رییس)

مجاهد مقصودی

البرز کاوسی

محسن خادمی زاهدی

عزت اله اسکندری

لیست اعضا هیات نظارت شهر باوی:

هاشم حمیدزاده (رییس)

رحیم سلامات (مستعار: شیخ میلاد)

حسین اعصامی

حسن سرخی

جمال شجیرات

لیست اعضا هیات نظارت شهرستان بهبهان:

سلطانعلی هنری (رییس)

مجید غلامی

یحیی تفضلی

علی قاسمی

احمد شجاعی

لیست اعضا هیات نظارت شهرستان باغملک:

مرتضی شیخی (رییس)

رسول کریمی نژاد

اسماعیل مهدوی

برزو بهمنی

اسماعیل شمشیری

لیست اعضا هیات نظارت شهرستان حمیدیه:

محمد عبودی (رییس)

عبدالنبی سعیدی

چاسب صیادی

موسی منابی

سجاد داغله

لیست اعضا هیات نظارت شهرستان خرمشهر:

مرتضی کرم‌زاده (رییس)

نجم عبیدزاده مفرد

عبدالعزیزخرمی

عقیل مطوریانپور

فاضل ظهیری

لیست اعضا هیات نظارت شهرستان دزپارت:

خسروکیانی شاوندی (رییس)

سیدمحمدصادق حسینی

فروتن ابدالی دهدزی

آرمان جعفری شاه غازی

ساسان براتی

لیست اعضا هیات نظارت شهرستان دزفول:

عظیم سرافراز (رییس)

محمد پورسام

موسی مهدی

علی اصغرپورجمالی

عادل آلبوحمدان

لیست اعضای هیات نظارت شهرستان دشت آزادگان:

منصور منبشداوی (رییس)

عادل حلفی

علی نگراوی

محمدعلی جرفی

منصورمشتتی

لیست اعضا هیات نظارت شهر رامشیر:

جواد قنواتی (رییس)

احمد عساکره

صادق حیدری نیا

جمال حمید

محمدعلی شریفی

لیست اعضا هیات نظارت شهر رامهرمز:

جواد امیری (رییس)

هوشنگ شیرالی

شعبانعلی بهمئی

هدایت اله امیری

رضا بردبار

لیست اعضا هیات نظارت شهرستان شادگان:

عباس جلالی (رییس)

محمدآلبوخنفر

حسین حق طلب

مالک سعیدی

عامر مقدم

لیست اعضای هیات نظارت شهرستان شوش

مالک سعد (رییس)

علی مقدمیان جباری

عامر الهائی

علی لطیفی

صادق کرد

لیست اعضای هیات نظارت شهرستان شوشتر:

صادق تاجی پور (رییس)

محمدحسین کجبافی

جمشید عبدالله زاده

علی طاهانسب

سیدعبدالرحیم موسوی

لیست اعضا هیات نظارت شهر صیدون:

محمدرضا اخواست (رییس)

سیدقاسم موسوی فر

محسن دست مرد

عباسقلی بااوش

نصرالله عبدالعلی زاده

لیست اعضا هیات نظارت شهرستان کارون:

اسماعیل دورقی (رییس)

رحیم بدوی

عبدالله سخراوی

عبدالعالی ناصری

داود حزابیان

لیست اعضای هیات نظارت شهرستان کرخه:

نعیم عامری نژاد (رییس)

نعیم جنادله

محمد عبدالخانی نیا

مجید کرملاچعب

سید رضا احمدی

لیست اعضا هیات نظارت شهرستان گتوند:

صادق علیدادی (رییس)

بیژن مسجدی گماری

عباس حسنی

رجبعلی زاده سردار

سیف اله شادمان

لیست اعضا هیات نظارت شهرستان هویزه:

سیدصادق موسوی (رییس)

سعید داودی

عبدالکریم شریفی

خلف دورکوندی

سعید نهیرات

لیست اعضا هیات نظارت شهرستان هندیجان:

محمد مکتوفی (رییس)

سید غلامرضا مستطابی

غلامحسین گشتی

خسرو حیاتی

حسن بیغرض

لیست اعضا هیات نظارت شهرستان هفتکل:

محمد نوری ممبینی (رییس)

احمد نصیری

فرضعلی پوراحمدی

اسماعیل بهرام پور

عباس بهرامی

لیست اعضا هیات نظارت شهرستان لالی:

خیبر حیدری (رییس)

علی سلیمانی بابادی

اکبر کریمی

ارسلان رضایی میرقائد

مسعود عالی پور

لیست اعضا هیات نظارت شهرستان ماهشهر:

منوچهر حیاتی (رییس)

سیدجهاد یوسف هاشمی

مهنازکعیان حسینی

مرتضی حزباوی

سیف الله بختیاروند

لیست اعضا هیات نظارت شهرستان مسجدسلیمان:

علی یار حسینی (رییس)

سمیه ادیبی سده

محمد چراغی پور

علیرضا آقابیگی آلوقره

نادیا نظرپور صمصامی