نشست شهر خلاق با موضوع آب میراث ماندگار در قزوین برگزار شد
سلسله نشستهای شهر خلاق با عنوان آب میراث ماندگار در مرکز رشد دانشگاه آزاد قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، سید محمد بهشتی عضو شورای عالی میراث فرهنگی در این نشست با مرور تاریخ زیست در ایران گفت: بسیاری از گیاهانی که امروز جزو غذاهای ما هستند در این سرزمین اهلی شدهاند و ایران نخستین جایی است که بشر با فلز و سفال آشنا شده و نان و غذا در آن پخته شده است.
وی افزود: فرهنگ ایرانی جهانی است و همچون گذشته باید در دنیا تأثیرگذار باشد؛ سینمای ایران نیز امروز در شمار شش سینمای مهم جهان قرار دارد.
رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفاوت نگاه زیست در ایران و اروپا، تأکید کرد: در ایران زیست به معنای به فعل درآوردن ظرفیتهاست، در حالی که در اروپا بیشتر به چنگ آوردن معنا میشود.
بهشتی همچنین با انتقاد از سکوت اروپا در برابر جنایات غزه گفت: اروپاییها اوکراین را جزو جهان خود میدانند، اما غزه را نه، و همین نگاه سبب بیتفاوتی آنان شده است.