اداره کل انتقال خون خراسان شمالی از همه شهروندان که شرایط لازم برای اهدای خون خود را دارند، دعوت کرد تا به مراکز اهدای خون مراجعه و خون خود را اهدا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ با توجه به آغاز فصل سرما وهمچنین شیوع بیماری‌ها و ویروس آنفولانزا مراجعه اهدا کنندکان خون به مراکز اهدای خون کاهش یافته است.

اداره کل انتقال خون از همه شهروندان که شرایط لازم برای اهدای خون را دارند، دعوت کرد تا با حضور در مراکز ثابت و سیار اهدای خون در تأمین ذخایر خونی سالم، یاری رسان بیماران باشند.