نماگر اصلی بازار سرمایه چهارشنبه ۱۲ آذر ۳۹ هزار و ۵۸۱ واحد معادل ۱.۱۹ درصد افزایش یافت و به عدد ۳ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۸۶۵ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۹ هزار و ۹۲۶ واحدی معادل ۱.۰۴ درصد در سطح ۹۵۹ هزار و ۹۸۵ واحد قرار گرفت.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی امروز به ۸ هزار و ۷۷ میلیارد تومان رسید.

شاخص کل در ادامه روند مثبت روز گذشته، امروز هم با روندی افزایشی همراه شد. ابتدا اکثر سهام در محدودی صفر تابلو قرار داشتند، اما به مرور بیشتر سهام در محدوده‌ی مثبت معامله شدند و در مجموع بیش از ۷۵ درصد سهام سبز پوش شدند.

همچنین بازار امروز شاهد ورود بیش از ۶۵۰ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی بود.

در این میان، بیشترین میزان ورود پول افراد حقیقی به گروه محصولات شیمیایی و بیشترین خروج پول به صندوق‌های درآمد ثابت اختصاص داشت.

بیشترین ارزش معاملات نیز مربوط به گروه استخراج کانه‌های فلزی و فلزات اساسی بود.