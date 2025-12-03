ظرفیت سالانه تولید بیش از ۱۲ میلیون تنی صنعت رنگ
مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تعداد واحدهای فعال این صنعت حدود یک هزار و ۱۰۰ واحد است که ظرفیت تولید کلی آن بیش از ۱۲ میلیون تن است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ پروین نباتی در مراسم افتتاح بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری با اشاره به اینکه ۸۰ میلیون دلار صادرات صنعت رنگ و رزین در هشت ماه امسال است، افزود: با وجود شرایط خاص کشور در سال جاری، این صنعت در حوزه صادرات موفقیتهایی کسب کرده به طوری که ارزش صادرات نسبت به سال قبل حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: این صنعت به طور مستقیم برای بیش از ۴۴ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است و بخش قابل توجهی از این واحدها وابسته به واردات نیستند؛ تنها کمتر از ۲۰۰ واحد برای دریافت ارز و ثبت برنامه تولید جهت استفاده از سهمیه ارزی واردات انجام دادهاند.
مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری، حدود ۸۰۰ هزار تن تولید توسط واحدهای بزرگ و فعال صورت گرفته که نشاندهنده پتانسیل صادراتی بالای این صنعت است.
وی با بیان اینکه بیشتر رنگها و رزینهای تولید شده در داخل کشور برای مصارف خانگی، صنایع خودرو و موارد تخصصی دیگر مورد استفاده قرار میگیرند، گفت: در صورت نبود توجیه اقتصادی برای تولید برخی موارد، تولیدکنندگان داخلی از دانش و فناوری لازم برای تامین نیازهای کشور برخوردارند.
نباتی افزود: به علت افزایش ظرفیتهای احداث شده، میزان بهرهبرداری از ظرفیتها پایینتر است؛ زیرا ظرفیتسازی بیش از نیاز واقعی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه برنامههای وزارتخانه در آینده بر ساماندهی ظرفیتها متمرکز است گفت: تا سرمایهگذاریها در حوزههایی که کمبود تولید دارند، هدایت شوند. از جمله مزیتهای کشور، بهرهگیری از ظرفیتهای پتروشیمی است که مواد اولیه مورد نیاز صنعت رنگ و رزینهای صنعتی را تا حد زیادی تامین میکند.
مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اقداماتی برای کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای ساخته شده انجام شده است، که این کاهش واردات به نفع صنعت داخلی است.
وی در پاسخ به این سوال که مواد اولیه مورد نیاز پتروشیمیها با تأخیر تامین شده است گفت: وزارت صنعت و معدن برنامهریزی دارد تا در صورت وجود کمبود یا کاهش واردات نسبت به سال قبل، هماهنگیهای لازم انجام شود.