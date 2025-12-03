پخش زنده
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل از تسریع رسیدگی و ارتقای هماهنگی مجموعههای مرتبط با مبارزه با مواد مخدر در راستای ارتقای کمی و کیفی مقابله با جرایم خبر داد و گفت: اجرای بدون تاخیر دستورهای قضایی ضرورت دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، جهانگیر جوانمرد در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: همکاری هدفمند و تعامل مداوم دستگاهها نقش تعیینکنندهای در ارتقای سرعت و کیفیت رسیدگی به پروندهها دارد و البته سرعتبخشی به فرایندهای قضایی نیز ضروری است.
وی با تاکید بر سرعتبخشی به فرایندهای برخورد، بررسی و صدور تصمیمات قضایی بیان کرد: کاهش اطاله دادرسی نهتنها موجب افزایش کارآمدی دستگاه قضایی میشود، بلکه اعتماد عمومی را تقویت میکند و زمینه بازدارندگی بیشتر را فراهم میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل خواستار ایجاد یک سازوکار ارتباطی منسجم بهویژه میان نهادهای کاشف مواد مخدر و مراجع قضایی شد و اظهار کرد: همکاری عملیاتی، گزارشدهی دقیق، تبادل اطلاعات و اجرای سریع دستورات قضایی از مهمترین اصول موفقیت در این حوزه است.