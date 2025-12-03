رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه‌های صنعت آب و برق وزارت نیرو اعلام کرد: ۱۵۰ شرکت داخلی و چهار شرکت خارجی از ایتالیا، آلمان و چین در بیست‌ویکمین نمایشگاه صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب ایران، حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران صبح امروز، چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴، با حضور وزیر نیرو و مدیران ارشد این صنعت در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز شد. این نمایشگاه تا پانزدهم آذر و از ساعت ۸ تا ۱۶ میزبان فعالان حوزه آب است.

این رویداد با حضور ۱۵۰ شرکت داخلی و چهار شرکت خارجی از آلمان، چین و ایتالیا برگزار می‌شود و هدف آن رصد آخرین روندها، معرفی فناوری‌های نوآورانه و افزایش بهره‌وری ملی در حوزه آب است. مشارکت صنعت‌گران، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها، مشاوران، پیمانکاران و مدیران ارشد، این نمایشگاه را به بزرگ‌ترین گردهمایی تخصصی صنعت آب در کشور تبدیل کرده است.

مجتبی مقیمی، مدیرکل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، با اشاره به گستردگی نمایشگاه امسال گفت: نمایشگاه امسال قوی‌تر شده و امیدواریم سال آینده کل سایت نمایشگاهی در اختیار این رویداد قرار بگیرد.

او افزود: در این نمایشگاه میزبان فعالان حوزه شیرآلات، دستگاه‌های تصفیه، پمپ‌ها، بخش سد و نیروگاهی، آموزش، آبیاری و زهکشی و سایر حوزه‌های مرتبط هستیم. شرکت‌های تخصصی و دانش‌بنیان نیز حضور گسترده‌ای دارند.

مقیمی محور اصلی نمایشگاه را ارتقای فضای کسب‌وکار و اقتصاد آب و برق عنوان کرد و ادامه داد: مدیریت به‌هم‌پیوسته، تاب‌آوری در برابر خشکسالی و استفاده از تکنولوژی‌های نو در بهینه‌سازی مصرف از اولویت‌های جدی ماست.

در بخش‌های مختلف این رویداد، فعالان حوزه لوله و اتصالات فلزی و پلیمری، شیرآلات صنعتی و خانگی، تجهیزات نشت‌یابی، سیستم‌های اندازه‌گیری، خطوط انتقال، مواد شیمیایی، سد و نیروگاه‌های برق‌آبی، تصفیه صنعتی و خانگی و ده‌ها حوزه دیگر حضور دارند تا امکان معرفی فناوری‌های جدید، همکاری مشترک و جذب سرمایه‌گذاری فراهم شود.

با توجه به خشکسالی شش‌ساله و نیاز فزاینده کشور به افزایش بهره‌وری آب، نقش این دوره از نمایشگاه اهمیت ویژه‌ای یافته و به محلی برای تبادل دانش و ارائه راهکار‌های نو بدل شده است.