تغییر الگوی کشت و توقف برداشت غیرمجاز، راهکار پایداری منابع آب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در پنجمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران که در دانشگاه ارومیه و با محوریت دریاچه ارومیه برگزار شد، دکتر رستگاری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای، با تشریح ضرورت ارائه «سیمای آب» استان، بر اهمیت شناسایی و مدیریت منابع آب تأکید کرد.

وی با اشاره به شبکه پیچیده رودخانه‌ها، سفره‌های زیرزمینی و مصرف‌کنندگان، خاطرنشان کردند که شناخت دقیق این شاکله‌ی پنهان، پیش‌نیاز تصمیم‌گیری‌های علمی و اجرایی است.

رستگاری به ناپایداری بارش در مقیاس مکانی و زمانی در استان اشاره کرد و تأکید نمود که این تغییرات بارشی، همراه با کاهش منابع آب تجدیدپذیر حوضه آبریز دریاچه ارومیه، نیازمند مدیریت دقیق و علمی است.

وی همچنین به فرونشست زمین در دشت سلماس اشاره کرده و بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه برای حفظ پایداری منابع آب زیرزمینی تأکید کرد.

رستگاری همچنین بر لزوم مقابله با برداشت غیرمجاز از چاه‌ها تأکید کرد و اعلام نمود که خدمات چاه‌هایی که تخلفات برداشت دارند، قطع خواهد شد. در کنار این، وی به ضرورت تغییر الگوی کشت و جلوگیری از توسعه کشاورزی غیرکارشناسی اشاره کرد و توصیه نمود که از کشت سه محصول پرمصرف آب شامل سیب، چغندر قند و یونجه، در مناطق با محدودیت منابع آب خودداری شود.