کمبود نانواییهای عرضهکننده نان کامل در کهگیلویه و بویراحمد
بهبود کیفیت و سلامت نان و ترویج «نان کامل» مهمترین دستور کار شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کهگیلویه و بویراحمد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، هدایتنیا رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به آغاز رسمی طرح نان کامل از سال ۱۴۰۲ در وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر تنها یک نانوایی در استان نان کامل تولید میکند و قیمت هر قرص نان کامل ۱۱ هزار تومان است که باید در سامانه “نانینو” ثبت شود.
هدایتنیا افزود: ۱۱ نانوایی توسط اتاق اصناف معرفی شده اند و ۳۰۰ کیسه آرد کامل به صورت نمونه تولید شد که کیفیت مطلوبی داشت. اما افزایش قیمت نان طی ۵ ماه گذشته باعث شد نان کامل برای مردم مقرونبهصرفه نباشد.
وی ادامه داد: قیمت نان کامل باید حدود ۵۰ درصد بالاتر از نان سفید باشد، به همین دلیل بسیاری از مردم توان خرید آن را ندارند و ما بیشتر به سمت تولید نان دولتی رفته ایم.
او لزوم فرهنگسازی را نیز یادآور شد و گفت: به دلیل رنگ تیره نان کامل، مردم بیشتر به سراغ نان سفید میروند.
رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تاکید بر اینکه نانواییها برای تولید نان کامل باید دوره آموزشی بگذرانند بر نظارت بهداشتی تاکید کرد گفت: نیز ضروری است. همچنین تنورهایی که شعله مستقیم دارند باید از چرخه تولید خارج شوند.
شریفی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: باید تولیدکنندگان را به تولید نان سالم ترغیب کنیم و تعریف دقیقی از نان سالم در حوزه بهداشت داشته باشیم.
او افزود: بخشهای مختلف از جمله آموزش و پرورش و رسانهها، بهویژه صداوسیما، باید در تغییر ذائقه مردم نقشآفرینی کنند تا نان سفید به تدریج حذف و نان کامل جایگزین شود.
شریفی همچنین بر لزوم استفاده حداکثری از فرصت ایجادشده در پویش ملی نان سالم تأکید کرد و گفت: هنوز هیچ نهادی نپذیرفته که کیفیت نان در استان پایینتر از دیگر استانها است.
خسروی کارشناس بهداشت استان با اشاره به اینکه نان قوت غالب مردم است گفت: با وجود اهمیت استفاده از نان کامل، هنوز این نوع نان در استان بهصورت گسترده تولید نمیشود.
او افزود: نان سنگک سالمترین نان محسوب میشود، اما در استان کمیاب است و مردم عمدتاً از نان لواش استفاده میکنند که بیشترین میزان جوششیرین را دارد
وی تأکید کرد: استان هنوز آسیاب تولیدکننده آرد کامل ندارد و معدود نانواییهایی که نان کامل تهیه میکنند، آرد مورد نیاز را از استانهای همجوار تأمین میکنند.
دکتر ملکزاده، کارشناس تغذیه نیز در این نشست گفت: برای گسترش نان کامل تلاشهایی در حال انجام است.
ملک زاده افزود: نانهای بدون سبوس قند خون را به سرعت بالا میبرند و مصرف مداوم آنها افراد را مستعد ابتلا به دیابت و چربی خون میکند، بنابراین جایگزینی نان کامل ضروری است.
تأکید بر استمرار نظارتها بر نانوایی ها، تقویت فرهنگسازی و حمایت از تولیدکنندگان نان کامل از جمله موضوعات تاکید شده در این جلسه بود.