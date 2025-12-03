به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، هدایت‌نیا رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به آغاز رسمی طرح نان کامل از سال ۱۴۰۲ در وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر تنها یک نانوایی در استان نان کامل تولید می‌کند و قیمت هر قرص نان کامل ۱۱ هزار تومان است که باید در سامانه “نانی‌نو” ثبت شود.

هدایت‌نیا افزود: ۱۱ نانوایی توسط اتاق اصناف معرفی شده اند و ۳۰۰ کیسه آرد کامل به صورت نمونه تولید شد که کیفیت مطلوبی داشت. اما افزایش قیمت نان طی ۵ ماه گذشته باعث شد نان کامل برای مردم مقرون‌به‌صرفه نباشد.

وی ادامه داد: قیمت نان کامل باید حدود ۵۰ درصد بالاتر از نان سفید باشد، به همین دلیل بسیاری از مردم توان خرید آن را ندارند و ما بیشتر به سمت تولید نان دولتی رفته ایم.

او لزوم فرهنگ‌سازی را نیز یادآور شد و گفت: به دلیل رنگ تیره نان کامل، مردم بیشتر به سراغ نان سفید می‌روند.

رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تاکید بر اینکه نانوایی‌ها برای تولید نان کامل باید دوره آموزشی بگذرانند بر نظارت بهداشتی تاکید کرد گفت: نیز ضروری است. همچنین تنور‌هایی که شعله مستقیم دارند باید از چرخه تولید خارج شوند.

شریفی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: باید تولیدکنندگان را به تولید نان سالم ترغیب کنیم و تعریف دقیقی از نان سالم در حوزه بهداشت داشته باشیم.

او افزود: بخش‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش و رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیما، باید در تغییر ذائقه مردم نقش‌آفرینی کنند تا نان سفید به تدریج حذف و نان کامل جایگزین شود.

شریفی همچنین بر لزوم استفاده حداکثری از فرصت ایجادشده در پویش ملی نان سالم تأکید کرد و گفت: هنوز هیچ نهادی نپذیرفته که کیفیت نان در استان پایین‌تر از دیگر استان‌ها است.

خسروی کارشناس بهداشت استان با اشاره به اینکه نان قوت غالب مردم است گفت: با وجود اهمیت استفاده از نان کامل، هنوز این نوع نان در استان به‌صورت گسترده تولید نمی‌شود.