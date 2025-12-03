به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر جهاد کشاورزی آبادان در برنامه‌ای که به مناسبت روز جهانی خاک در آبادان برگزار شد گفت: شهرستان آبادان و استان خوزستان از جمله مناطقی است که در تحقق اهداف این روز جهانی، اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی و تبیین اهمیت خاک، عملکرد مطلوبی ارائه کرده است و همین موضوع موجب شد برنامه‌های شهرستان آبادان مورد قدردانی و تشویق معاونت وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفته و عنوان اول کشوری را کسب کند.

ناجی شعیب زاده افزود: براساس اعلام مسئولان، برنامه‌های مرتبط با این روز از ۱۴ آبان ماه آغاز شده و همزمان با روز جهانی خاک همایش پایانی این ویژه‌برنامه‌ها با حضور مسئولان شهرستانی، بخشداران، دهیاران و جمعی از فعالان حوزه کشاورزی در آبادان برگزار شد.

در این همایش، اهمیت حفاظت از خاک، پیامد‌های تخریب آن، روش‌های نگهداری صحیح، و نقش حیاتی خاک در امنیت غذایی کشور مورد تأکید قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه خاک بستر اصلی تولید و امنیت غذایی است و سلامت آن باید به دقت حفظ شود. خاطر نشان کرد: تخریب خاک می‌تواند منجر به مشکلات بهداشتی، افزایش گردوغبار، ریزگرد‌ها و حتی انتقال آلودگی‌های شیمیایی به محصولات کشاورزی و بدن انسان شود. همچنین برخی بیماری‌های ناشناخته و صعب‌العلاج ناشی از آلودگی‌های انباشته در خاک هستند.

تشکیل تنها یک سانتی‌متر خاک سالم صد‌ها سال زمان نیاز دارد؛ بنابراین همه آحاد جامعه در برابر حفاظت از این سرمایه حیاتی مسئول هستند.

در پایان این مراسم، بر لزوم ترویج فرهنگ حفاظت از خاک در سطوح مختلف جامعه و همکاری همه دستگاه‌ها برای حفظ این منابع ارزشمند طبیعی تأکید شد.