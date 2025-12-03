به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی بشرویه گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت محصولات کشاورزی در سطح شهرستان بشرویه، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستورکار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ بلوکیان افزود: ماموران انتظامی و پلیس آگاهی شهرستان بشرویه با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی، ۲ نفر سارق را در این خصوص شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی متهمان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بشرویه افزود: سارقان دستگیر شده در تحقیقات پلیسی و با توجه به شواهد، به سرقت انجام شده اعتراف و محصولات سرقت شده نیز تحویل مالباخته شد.

سرهنگ بلوکیان با اشاره به این که متهمان دستگیر شده به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند؛ از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هر گونه تردد افراد مشکوک و ناشناس در مزارع کشاورزی موضوع را بلافاصله به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.