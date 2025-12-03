به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، جلسه تعاملی مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیرعامل مخابرات و مسئولان اپراتور‌ها در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برگزار شد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در این جلسه از واگذاری ۳۰ مورد از اراضی ملی برای احداث و نصب دکل‌های مخابراتی خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند کمک شایانی به توسعه استان در حوزه‌های مختلف از جمله جذب گردشگر و رونق اقتصادی و همچنین بهبود شرایط حفاظت از طبیعت به ویژه حفاظت هوشمند نماید.

مجید نظری با بیان اینکه

تاکنون ۳۰ مورد از اراضی ملی برای احداث و نصب دکل‌های مخابراتی B.T.S و همچنین جاده دسترسی تخصیص داده شده است افزود: تاکنون ۴ مورد آن در سال جاری و در مناطق دشت قاضی شهرستان کهگیلویه، بابا احمد در شهرستان بهمئی، کتک در شهرستان دنا و گل زردو در شهرستان بویراحمد واگذار شده است.

رهام باقرپور معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هم در این جلسه با اعلام همکاری مستمر برای توسعه زیرساخت‌های مختلف استان گفت: ینا به ضرورت ضرورت احداث زیرساخت‌های ارتباطی در سطح استان، بررسی پرونده‌های این حوزه، به صورت ویژه و خارج از نوبت بررسی و پیگیری می‌شود.

در این جلسه سید راضیه ملک حسینی مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات، آرش زمانی مدیرعامل مخابرات و مسئولین اپراتور‌های همراه اول و ایرانسل استان از همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان تقدیر کردند.