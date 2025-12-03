انهدام ۵۵ باند سرقت مسلحانه و کلاهبرداری

طرح دستگیری تعدادی از سارقان و مالخران شهر تهران امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ در پلیس آگاهی پایتخت اجرا شد. فرمانده انتظامی تهران بزرگ، از دستگیری ۲۳۰ سارق و مالخر در قالب ۵۵ باند مجرمانه خبر داد.

عکاس : محمد‌ وحدتی