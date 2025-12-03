پخش زنده
هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی با رقابت هنر دست هنرمندان در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری گفت: ۴۰ اثر از ۲۰ صنعتگر استان به دبیرخانه واصل شد و داوری آثار توسط اساتید دانشگاه هنر استان صورت میگیرد.
رمضانی افزود: آثار متنوعی در زمینه رشتههای صنایع دستی شامل چوب، فلز، نساجی، چرم و سایر صنایع دستی در این دوره داوری میشود.
وی گفت: این آثار باید قابلیت تولید انبوه، قیمت متعارفی داشته باشند که هر فردی در جامعه و حتی در جوامع بین المللی بتواند آنها را خریداری کند.
اصالت، سازگاری با محیط زیست، مالکیت معنوی، نوآوری و بازاریابی از دیگر ویژگیهای داوری این آثار به شمار میرود.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان افزود: داوری مهر اصالت ملی هر دو سال یک بار در ۳۱ استان با هدف تقویت پیوندهای فرهنگی و اصالت هنر ایرانی در حوزه صنایع دستی برگزار میشود تا این آثار جواز ورود به مرحله بین الملل رو پیدا کنند.
به گفته وی: تاکنون ۵۵ مهر اصالت ملی و ۹ مهر اصالت بین المللی از چهارمحال و بختیاری به ثبت رسیده است.