محمدصادق درویشی گفت: تلاش من در نوشتن زندگینامه شهید باکری در کتاب«بیا تماشاکن»مبتنی بر دو راهبر ساده نگاری و درست نویسی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق درویشی در آیین رونمایی از کتاب «بیا تماشا کن»در مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه گفت: نام کتاب برگرفته از آخرین کلمات ثبت شده شهید مهدی باکری با شهید احمد کاظمی است.

درویشی با بیان اینکه کار تحقیق و جمع آوری اطلاعات این کتاب ۱۰ سال و در ۹ فصل طول کشیده است، افزود: کتاب "بیا تماشا کن" تلاشی است بر اساس اسناد و مدارک کمتر منتشر شده از زندگی شهید باکری از کودکی تا لحظه شهادت در ۲۵ اسفند ۱۳۶۳ هست.

محمدصادق درویشی درباره گستردگی مخاطبان و علاقمندان افزود: همه نسل‌ها و علاقمندان جزء دایره مخاطبان این کتاب است و هر طیف سلیقه‌ای را به خواندن دعوت می‌کند.

او هدف از تلاش چند ساله از تهیه این کتاب را مبتنی بر دو راهبرد اصلی دانست و گفت: راهبرد اول ساده و صمیمی نویسی و دوم درست و صحیح نویسی از زندگینامه فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا است.

نویسنده کتاب بیاتماشاکن همانطور که در مقدمه کتاب ذکر کرده است گفت: هدف و انگیزه از نوشتن این کتاب تمایل به نزدیکی و اتصال به شهید مهدی باکری و زنده نگه داشتن روحیه ایثار و معنویت در روزگار معاصر است که می‌تواند نسل‌های جوان را با زندگینامه او آشنا کند.

کتاب «بیا تماشا کن» تازه‌ترین روایت مستند از زندگی و فرماندهی شهید مهدی باکری، فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا است که در ۸۲۱ صفحه و به همت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شده است.

در مراسم رونمایی از کتاب بیا تماشاکن با حضور سردار حسین علایی، سردار رمضان شریف و جمعی از محققان، پژوهشگران و پیشکسوتان دفاع مقدس ۱۱ آذر برگزار شد.