رئیس تعزیرات حکومتی دزفول از جریمه قاچاقچی سیگار در این شهرستان به ضبط کالا و پرداخت جزای نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرامرز حسن پور گفت: ماموران نیروی انتظامی در بازرسی از یک واحد صنفی و کشف کالای قاچاق گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاق انواع سیگار به ارزش ۶۸۲ میلیون یال در شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان دزفول رسیدگی شد.

حسن پور اظهار داشت: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۳۶۴ میلیون ریال معادل دو برابر ارزش کالای کشف شده محکوم و جریمه وصول کرد.