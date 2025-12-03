پخش زنده
امروز: -
دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با اشاره به حساسیت و پیگیری مستمر دولت در موضوع احیای دریاچه، گفت: دریاچه ارومیه محل دعوا و اقدامات نمایشی نبوده و برنامه احیا باید با اتکا به علم، اجرا و پیگیری مستمر پیش رود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحمانی صبح امروز در پنجمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران با محوریت دریاچه ارومیه، با بیان اینکه رئیسجمهور در سال جاری دو مرتبه از نزدیک وضعیت دریاچه را بررسی کردهاند، افزود: از ابتدای دولت تاکنون مصوبات جدیدی برای تسریع روند احیا ابلاغ شده و جلسات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه نیز به صورت منظم در حال برگزاری است.
وی همچنین با بیان اینکه در دولت دکتر پزشکیان، تفاهمنامهها و قراردادهای جدید با دستور مستقیم رئیسجمهور منعقد شده، خاطرنشان کرد: امروز این اسناد محور اصلی اقدامات استانهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه است.
دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به اجرای برنامههای مشترک با فائو، بارورسازی ابرها و نوسازی تجهیزات هواشناسی و محیطزیست نیز اشاره کرده و افزود: ورود آب به دریاچه ارومیه الزامی بوده و همه منابع و مصارف از جمله بخش کشاورزی تحت بازنگری قرار گرفته و توسعه باغات، برداشتهای غیرمجاز و هرگونه افزایش مصرف آب باید متوقف شود.
رحمانی همچنین با تأکید بر نقش مردم در روند احیای دریاچه ارومیه، اضافه کرد: دریاچه ارومیه با اقدام و همراهی مردم احیا خواهد شد و دانشگاهها باید با ارائه اطلاعات دقیق و علمی، میدان را در دست بگیرند تا مرجعیت علمی بر افکار عمومی حاکم شود.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت طرحها، افزود: احیای دریاچه ارومیه قطعی است و با یک بارش کوچک نیز آثار مثبت آن دیده میشود؛ اما نیازمند یک نهضت ملی و پیوستگی همه اقدامات هستیم.