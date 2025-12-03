معاون رئیس قوه قضائیه: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، امنیت معاملات را تضمین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که با راه‌اندازی کارگزاری‌های ثبتی و همکاری دفاتر اسناد رسمی، روند ساماندهی املاک فاقد سند رسمی در کشور سرعت خواهد گرفت. حسن بابایی در سفر به استان یزد و دیدار با کارکنان ثبت استان یزد، تحول بنیادین در نظام حقوقی و معاملاتی کشور را حاصل اجرای این قانون دانست.

بابایی با تأکید بر اینکه پذیرش گسترده اسناد عادی در گذشته بستری برای پول‌شویی، فرار مالیاتی و تضییع حقوق مالکیت ایجاد کرده بود، گفت: بیش از ۲۰ میلیون ملک قولنامه‌ای در کشور خارج از چرخه رسمی نقل و انتقال قرار دارد. اجرای قانون جدید مانع ابطال اسناد رسمی بر اساس قولنامه می‌شود و امنیت معاملات را تضمین می‌کند.

راه‌اندازی کلینیک‌های ثبتی برای سرعت‌بخشی به صدور اسناد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح جزئیات طرح کلینیک‌های ثبتی گفت: در این طرح، سردفتران اسناد رسمی به عنوان کارگزاران فنی و مهندسی در کنار فرآیند‌های ثبتی فعالیت می‌کنند تا عملیات مستندسازی، نقشه‌برداری، تدقیق و صدور اسناد مالکیت با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

بابایی همچنین یادآور شد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تحت نظارت شورای راهبری با ریاست معاونت اول قوه قضائیه در حال اجراست و برگزاری بیش از ۶۰ جلسه تخصصی و تصویب ۴۰۰ مصوبه نشان‌دهنده اهتمام جدی دستگاه قضایی برای نهادینه‌سازی این قانون است.

وی تأکید کرد که شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی باید سامانه‌های اطلاعاتی خود را به سازمان ثبت متصل کنند و هشدار داد در صورت عدم بلوغ سامانه‌ها، اتصال آنها به سامانه‌های ثبتی قطع خواهد شد تا روند خدمت‌رسانی به مردم دچار اختلال نشود.

بابایی در بخش دیگری از سفر خود، با قدردانی از نظم و سلامت عملکرد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق یزد، از برنامه‌ریزی برای حل سه معضل مهم ثبتی استان یزد خبر داد. وی گفت: حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ قطعه زمین در یزد دارای مشکلات ثبتی هستند و با تهیه مصوبه‌ای جامع این مشکلات که زندگی هزاران خانواده را تحت تأثیر قرار داده، رفع خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین اعلام کرد که حدنگاری اراضی زراعی یزد به طور کامل انجام شده و بخش عمده روابط تبعی این اراضی نیز تعیین‌تکلیف شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در چهل و هفتمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، صبح امروز چهارشنبه ۱۲ آذر در سفری غیررسمی به همراه هیئت عالی قضایی وارد استان یزد شد.

رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در سفر به استان یزد، نشست‌هایی در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان خواهند داشت. نشست با مسئولان استانی و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به یزد، از جمله برنامه‌های رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.

همچنین در این سفر، معاونان و روسای ارشد قوه قضائیه در سفر به شهرستان‌های استان یزد، از نزدیک و به صورت حضوری، مسایل و مشکلات قضایی استان یزد را پیگیری خواهند کرد.