پخش زنده
امروز: -
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی گفت:ارائه خدمات متوزان اولویت بنیاد مسکن در اذربایجان غربی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در جلسه شورای معاونین و مدیران با حضور حجتالاسلام والمسلمین روحانینژاد نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رییس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گفت: خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تمامی روستاها ارائه میشود و هیچ نگاهی به دین و مذهب و حتی آداب و رسوم آن نیز ندارد چراکه ارائه خدمات متوارن نقشه راه ما در این نهاد انقلابی است.
حجت الاسلام سعید بهادری اظهار کرد: در حوزه توسعه روستایی و واگذاری واحدهای مقاوم سازی شده روستایی ملاحظات فرهنگی با توجه به سیاستهای کلان مورد تاکید است و این موضوع در آذربایجان غربی نیز تاکیدا در حال اجرا است.
وی ادامه داد: ایجاد و گسترش سکونت گاها در روستاها ضمن هم راستایی با اجرای سیاستهای مهاجرت معکوس، روند ملاحظات فرهنگی را با ترکیب متوازن را نیز به همراه دارد.
وی افزود: عدالت محوری جزو اقدامات و شاخههای فرهنگی است که شاهد ظهور آن در روستاهای آذربایجان غربی با شاخص اجرای ۶۱ درصدی اجرای طرح هادی هستیم.