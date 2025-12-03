به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوا امروز در ایستگاه‌های سوهانک، اقدسیه، ایستگاه شهید بهشتی منطقه ۱، دانشگاه علم و صنعت و شهرداری منطقه ۴، گلبرگ منطقه ۸، ستاد بحران منطقه ۷، تربیت مدرس و دانشگاه تهران منطقه ۶، شریف، پردیسان، شهرداری منطقه ۲، پونک منطقه ۵، میدان فتح منطقه ۹، مسعودیه و شهرداری منطقه ۱۵، شهرداری و فرمانداری شهر ری منطقه ۲۰، پارک سلامت منطقه ۱۷، شهرداری منطقه ۱۹، پارک رازی و شهرداری منطقه ۱۱، میدان، شاد آباد منطقه ۱۸، ورد آورد منطقه ۲۲، شهرداری منطقه ۲۱ در وضعیت ناسالم برای همه قرار دارد.

کیفیت هوادر ایستگاه‌های شهر ری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۳۱، شهرداری منطقه ۲۲ باشاخص ۱۴۸، ژئوفیزیک منطقه ۶ باشاخص ۱۲۷، پاسداران منطقه ۳ با شاخص ۱۲۸ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و نارنجی قرار دارد.

به شهروندان توصیه می شود از تردد و فعالیت در فضای باز خودداری کنند.