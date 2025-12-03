نخستین باران پاییزی پس از روزهای انتظار، شادی و طراوت را به مازندران بازگرداند و لبخند رضایت را بر لب مردم این خطه نشاند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با نخستین بارش‌های جدی پاییزی در مازندران، چهره استان از طراوت و شادی مردم بهاری شد. این بارش‌های دیرهنگام که از شب گذشته آغاز شد، پایان بخش دوره خشکی و انتظار طولانی در استان بود.

بر اساس گزارش هواشناسی مازندران، این سامانه بارشی که از غرب استان وارد شده، امروز (چهارشنبه) در بیشتر مناطق ساحلی، جلگه‌ای و حتی دامنه‌های البرز بارندگی با شدت متوسط تا گاهی رگبار را به همراه دارد. پیش‌بینی می‌شود تا فردا پنجشنبه نیز آسمان استان ناپایدار باشد و بارش‌ها به صورت پراکنده ادامه یابد.

میزان بارش ثبت‌شده در برخی ایستگاه‌ها نشان‌دهنده رحمت آسمانی برای زمین‌های تشنه است. این باران‌ها علاوه بر تأمین بخشی از نیاز آبی کشاورزان و باغداران، باعث نشاط عمومی و بهبود کیفیت هوای استان نیز شده است.

کشاورزان این بارش را به فال نیک گرفته و آن را نویدبخش فصل زراعی بهتری می‌دانند. بسیاری از شهروندان نیز از هوای مطبوع و عطر خاک تازه پس از باران ابراز خوشحالی کردند.