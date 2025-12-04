به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ یوسف شاکری گفت: برخی افراد سودجو با سواستفاده از بستر سایت‌های آگهی آنلاین، لینک‌های جعلی تحت عنوان مکان تحویل کالا یا تأیید آدرس ارسال می‌کنند. این لینک‌ها حاوی بدافزار بوده و با کلیک روی آن، تلفن همراه یا رایانه کاربران آلوده شده و اطلاعات شخصی و بانکی آنها در معرض سرقت قرار می‌گیرد.

وی افزود: کلاهبرداران با جلب اعتماد کاربران، آنان را ترغیب به نصب برنامه‌های خارج از بستر رسمی سایت می‌کنند که ممکن است منجر به برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی شود.

رئیس پلیس فتا استان تأکید کرد: کاربران برای انجام هرگونه معامله در سایت‌های آگهی آنلاین، تنها از بستر رسمی همان سایت استفاده کنند و از باز کردن لینک‌ها یا نصب برنامه‌های جانبی خودداری نمایند.

وی از شهروندان خواست اطلاعات شخصی خود را برای آگهی‌دهندگان ارسال نکنند، از گفت‌و‌گو در پیام‌رسان‌های دیگر مانند واتساپ و تلگرام پرهیز کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش دهند.