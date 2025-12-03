پخش زنده
مرحله نیمهنهایی مسابقات هندبال پیشکسوتان کشورمان امروز برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یازدهمین دوره مسابقات هندبال پیشکسوتان کشور، یادواره مرحوم استاد مراد کرمی، امروز (۱۲ آذر) با برگزاری مرحله نیمهنهایی در مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) کرمانشاه پیگیری میشود.
این رقابتها سهشنبه ۱۱ آذر با برگزاری دیدارهای مرحله یکچهارم نهایی پیگیری شد که نتایج زیر به دست آمد:
بوشهر ۱۴-۱۳ تهران
آذربایجان شرقی ۲۱-۱۵ مازندران
یاران آقامراد ۲۳-۶ کرمانشاه
اصفهان ۱۸-۱۵ مرکزی
برنامه مرحله نیمهنهایی - چهارشنبه ۱۲ آذر:
اصفهان - بوشهر / ساعت ۱۶:۳۰
یاران آقامراد - آذربایجان شرقی / ساعت ۱۸:۰۰