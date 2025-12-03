پخش زنده
مدیر اداره آموزش پرورش رامشیر گفت: مراسم تجلیل از نخبگان علمی و قرآنی این شهرستان با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت صفایی زاده در مراسم تجلیل از پذیرفتهشدگان کنکور سراسری ۱۴۰۴ و نخبگان قرآنی رامشیر با حضور جمعی از مسئولان در سالن ارشاد شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: خدا را شاکریم که در شهرستان باوجود همه مسائل ، دانش آموزانی تلاشگر داریم که در زمینه های علمی و قرآنی فعالیت دارند و افتخار آفرینی می کنند.
وی بیان کرد: هدف از برگزاری این مراسم تجلیل و قدردانی از قبولشدگان مقاطع مختلف دانشگاهی پزشکی، مهندسی، فنی، فرهنگیان و مقامآوران کشوری در مسابقات قرآن، عترت و نماز و تشویق و ایجاد انگیزه در سایر دانش آموزان برای گام برداشتن در مسیر موفقیت و علم اندوزی است.
صفایی زاده با بیان اینکه موفقیت این دانشآموزان حاصل تلاش، برنامهریزی، همراهی خانوادهها و حمایت معلمان است، افزود: امیدواریم در آینده نیز شاهد پیشرفت دانش آموزان رامشیر در زمینه های مختلف علمی و فرهنگی باشیم.