به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر آموزشگاه استثنایی فرهنگ و عرشیان شهرستان فیروزه گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی و آشنایی توانمندی‌های دانش آموزان با نیاز‌های ویژه بر پا شده و شعار معلولیت محدودیت نیست را به نتیجه رسانده است.

رسول شریفی نسب افزود: در این نمایشگاه حدود ۲۰۰ اثر از توانمندی‌ها و دستاورد‌های ۷۳ دانش آموز با نیاز ویژه و ۲۰ مربی آنها شامل: نقاشی، کاردستی، نقاشی روی سفال، کار با نمد، تابلو و گلدوزی به نمایش گذاشته شده است.

همچنین مراسم تجلیل از دانش آموزان با نیاز‌های ویژه و مربیان آموزشگاه فرهنگ و عرشیان شهرستان فیروزه برگزار شد.

معاون فرماندار فیروزه در این مراسم افزود: کار و فعالیت آموزشی و تربیتی مربیان برای دانش آموزان با نیاز‌های ویژه نشان از همت بالای معلمان در این آموزشگاه دارد.

رضا داروغه یادآور شد: تلاش برای ایجاد فرصت‌ها و رفع برخی موانع آموزش دانش آموزان با نیاز‌های ویژه با همکاری سایر دستگاه‌ها در اولویت کار‌ها قرار دارد.

او گفت: برای محصولات دانش آموزان این آموزشگاه و نمایش توانمندی‌های آنان در نمایشگاه عرضه محصولات سطح شهرستان غرفه اختصاصی رایگان تعلق می‌گیرد.

در این مراسم از دانش آموزان توانمند در خلق آثار هنری و ۲۰ نفر مربیان و کارکنان آموزشگاه فرهنگ و عرشیان شهرستان فیروزه با اهدای لوح تجلیل شد.