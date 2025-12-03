همزمان با روز جهانی معلولان
برپایی نمایشگاه توانمندیهای دانش آموزان با نیازهای ویژه در فیروزه
همزمان با روز جهانی معلولان، نمایشگاه توانمندیهای ۷۳ دانش آموز با نیازهای ویژه در فیروزه گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر آموزشگاه استثنایی فرهنگ و عرشیان شهرستان فیروزه گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی و آشنایی توانمندیهای دانش آموزان با نیازهای ویژه بر پا شده و شعار معلولیت محدودیت نیست را به نتیجه رسانده است.
رسول شریفی نسب افزود: در این نمایشگاه حدود ۲۰۰ اثر از توانمندیها و دستاوردهای ۷۳ دانش آموز با نیاز ویژه و ۲۰ مربی آنها شامل: نقاشی، کاردستی، نقاشی روی سفال، کار با نمد، تابلو و گلدوزی به نمایش گذاشته شده است.
همچنین مراسم تجلیل از دانش آموزان با نیازهای ویژه و مربیان آموزشگاه فرهنگ و عرشیان شهرستان فیروزه برگزار شد.
معاون فرماندار فیروزه در این مراسم افزود: کار و فعالیت آموزشی و تربیتی مربیان برای دانش آموزان با نیازهای ویژه نشان از همت بالای معلمان در این آموزشگاه دارد.
رضا داروغه یادآور شد: تلاش برای ایجاد فرصتها و رفع برخی موانع آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه با همکاری سایر دستگاهها در اولویت کارها قرار دارد.
او گفت: برای محصولات دانش آموزان این آموزشگاه و نمایش توانمندیهای آنان در نمایشگاه عرضه محصولات سطح شهرستان غرفه اختصاصی رایگان تعلق میگیرد.
در این مراسم از دانش آموزان توانمند در خلق آثار هنری و ۲۰ نفر مربیان و کارکنان آموزشگاه فرهنگ و عرشیان شهرستان فیروزه با اهدای لوح تجلیل شد.