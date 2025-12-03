به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی گفت: از ابتدای امسال شعب تعزیرات حکومتی استان به ۱۸ هزار و ۶۶۱ فقره پرونده در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان رسیدگی کردند.

حسین نجف زاده افزود: از ۱۸ هزار و ۶۶۱ پرونده رسیدگی شده، ۱۲ هزار و ۴۷۷ فقره پرونده با محکومیت یکهزار و ۸۶ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال مربوط به بخش کالا و خدمات، پنج هزار و ۱۴۸ فقره پرونده با محکومیت ۱۶ هزار و ۶۴۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال مربوط به بخش قاچاق کالا و ارز و یکهزار و ۳۶ فقره پرونده با محکومیت ۴۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال مربوط به حوزه بهداشت، دارو و درمان است که در مجموع رسیدگی به این پرونده‌ها متخلفان اقتصادی به پرداخت ۱۷ هزار و ۷۲۷ میلیارد و ۵۱۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

نجف‌زاده، همچنین از صدور مجازات‌های غیرنقدی از قبیل ضبط کالا‌ها و ارز قاچاق و خودرو‌های حامل کالای قاچاق، تعطیلی و پلمب واحد‌های متخلف، نصب پارچه و ممهور نمودن پروانه واحد‌های متخلف به مهرتخلف، حبس بدل از جزای نقدی برای برخی از متخلفان خبر داد.

وی تصریح کرد: از ابتدای امسال واحد‌های گشت مشترک سیار تعزیرات حکومتی با حضور دستگاه‌های نظارتی و متولیان بازار دو هزار و ۲۸۴ گروه گشت تشکیل دادند و از تعداد ۱۳ هزار و ۳۱۴ واحد بازرسی کردند که در فرایند این بازرسی‌ها برای پنج هزار و ۴۰۲ واحد صنفی پرونده تخلفاتی تشکیل شد و متخلفان در شعب تعزیرات حکومتی استان به پرداخت ۳۲۹ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

نجف زاده، ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان برای دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارش‌های مردمی، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat ۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان و یا با شماره تلفن ۱۲۴ به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گزارش کنند.