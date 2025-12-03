خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشصفدر نیازی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: ترسیب کربن و تولید آب در خاک صورت می‌گیرد و خاک بستر زندگیست.

۹۵ درصد از غذای انسان و موجودات زنده در خاک تولید می‌شود

هادی کیادلیری معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت:خاک سالم می‌تواند آب را ذخیره کند رودخانه‌ها یمان را دائمی و چشمه‌ها را پرآب نگاه دارد.

بیش از ۸۰ درصد خاک‌های کشور فاقد ماده آلی هستند

حسن وحید معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی گفت: اگر ما توجه ویژه‌ای به مباحث کمی و کیفی خاک نکنیم قطعاً با بحران مواجه خواهیم شد.

هادی کیادلیری معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تحقیقات نشان میدهد که اگر ما بخواهیم حاصلخیزی خاک را به زاگرس برگردانیم باید ۵۰ درصد درآمد نفت کشور را اختصاص به این مسئله بدهیم.

فعالیت‌های غیرحفاظتی مانند تغییر کاربری زمین بحران خاک را تشدید کرده است

هادی کیادلیری معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست افزود:به طور متوسط سالانه شاهد ۱۰۰ هزار هکتار تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی هستیم در زمین‌های منابع طبیعی و محیط زیست هم به همین گونه است حدوداً ۳ میلیون ۶۰۰ هزار هکتار از زمین‌های طبیعی ما تبدیل به مزرعه شده است.

فرسایش خاک نیز با میزان سالانه ۱۶ تا ۲۵ تن در هکتار بر این بحران دامن می‌زنند

حسن وحید معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی گفت: آبخیزداری، جنگلکاری، بیابانزدایی در بحث حفاظت خاک مؤثر است. آبخیزداری می‌تواند ۶ الی۷ تن یا بیشتر از فرسایش خاک جلوگیری کند.

سلامت آب و خاک با مدیریت جامع حوزه آبخیز امکان پذیر است

حمید نوری مدیر کل دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی گفت: اگر ما به دنبال این هستیم که مدیریت جامع داشته باشیم یعنی حواسمون اگر به آب هست به خاک نباشد حتماً اتفاق مهمی برای سلامت آن حوزه آبخیز رخ نمیدهد.

اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری در قالب مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز نقطه اتصال مدیریت منابع آب و خاک کشور است.