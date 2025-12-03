پخش زنده
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از کشف پروندهای که فردی در یکی از شبکههای اجتماعی مزاحم خانمی جوان شده و برای وی دردسرهای متعددی ایجاد کرده بود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ الوانی گفت: فردی به پلیس فتا مراجعه و با ارائه شکوائیه اعلام کرد مدتی قبل فردی ناشناس در یکی از شبکههای اجتماعی مزاحم من شده و با ارسال پیامهای نادرست، آرامش من و خانوادهام را بههمریخته و برایم دردسرهای متعددی ایجاد کرده است، لذا خواهان رسیدگی هستم.
وی افزود: برای رسیدگی به شکایت این شهروند بزه دیده و احقاقحق وی، بلافاصله کارشناسان پلیس فتا رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرارداده و پرونده اولیه در این خصوص تشکیل شد.
سرهنگ الوانی گفت: با تلاش کارشناسان پلیس فتا متهم شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی به پلیس فتا احضار شد، متهم در بازجوییهای پلیسی با مشاهده مستندات و مدارک موجود، به بزه انتسابی اعتراف کرد که در این زمینه پرونده تشکیل وبه مراجع قضایئ ارسال شد.
سرهنگ الوانی افزود: برخی از افراد با خیال اینکه در فضای مجازی امکان شناسایی آنان وجود ندارد، اقدام به آزار و اذیت دیگران و ارسال پیامهای نادرست میکنند، اما این تصور آنان اشتباه است، زیرا این افراد توسط پلیس فتا شناسایی و پرونده قضائی تشکیل و برابر قوانین کشور با آنان برخورد خواهد شد.
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی در پایان از شهروندان خواست: هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیامرسانهای موبایلی مراتب را از طریق نشانی سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www.fata.gov.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.
وی گفت: شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ مربوط به مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در سراسر کشور است.