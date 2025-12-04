پخش زنده
سلامت مردم تحت هیچ شرایطی نباید با موضوع دیگری مقایسه شود و اولویت حفظ سلامت مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با تاکید بر لزوم نظارت بر تب برفکی در خوزستان برای حفظ سلامت مردم گفت: سلامت مردم تحت هیچ شرایطی نباید با موضوع دیگری مقایسه شود و اولویت حفظ سلامت مردم است.
حبیباله فضلالهپور با اشاره به بروز تب برفکی در برخی شهرهای استان خواستار اعمال نظارت متمرکزتر بر مجموعههای توزیع و مدیریت توزیع گوشت شد و اظهار کرد: باید در این زمینه بیشتر مراقبت شود.
وی حوزه بهداشت را حافظ جان و سلامت مردم دانست و بر لزوم شناسایی و طرح مشکلات هر حوزه تخصصی بهمنظور اخذ مصوبات لازم در سفر آتی هیات دولت تاکید کرد.
معاون استاندار خوزستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای حوزه آبرسانی و موارد مرتبط با آن پرداخت و یادآور شد: اگر مسائل حوزه آب را پروژهمحور بررسی کنیم، باید ابتدا اولویتهایی که میتواند به مدیریت بهتر وضعیت موجود کمک کند، احصا شود.
مدیرکل دامپزشکی خوزستان با بیان اینکه سویه جدید تببرفکی نیازمند اقدامات فوری پیشگیرانه است گفت: تاکنون این بیماری در ۱۰ شهر استان شناسایی شده است.