به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: شهرکرد؛ پیشگام توسعه هنرصنعت نمد در کشور است.

جعفر مردانی گفت: انتخاب شهرکرد به‌عنوان «شهر ملی نمد»، نشان‌دهنده جایگاه مهم این هنرصنعت در استان است و مسئولیت جدی برای حمایت و توسعه آن ایجاد می‌کند.

جعفر مردانی بر ضرورت برگزاری کارگاه‌های تخصصی و تقویت واحد‌های تولیدی کوچک همزمان با جشنواره تأکید کرد و افزود: اتاق بازرگانی شهرکرد نیز باید ایجاد خوشه نمد، توسعه بازار و زمینه‌سازی برای صادرات این محصول را دنبال کند.

وی همچنین خواستار تسریع روند خواهرخواندگی شهرکرد با شهر‌های دیگر کشور‌ها شد و گفت: جشنواره‌ها و برنامه‌های ملی فرصتی ارزشمند برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های استان در سطح ملی و بین‌المللی است.