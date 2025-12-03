به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، منوچهر نصیری گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با استخراج غیرمجاز رمز ارز، اکیپی از مأموران پلیس امنیت اقتصادی به همراه کارشناسان اداره برق، پس از هماهنگی با سلسله مراتب و مقام قضائی، به محل شناسایی‌شده که یک شرکت بود اعزام شدند.

وی افزود: در بازرسی از این شرکت، ۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و فرد متخلف نیز در محل دستگیر و پرونده این تخلف جهت رسیدگی قضائی به مراجع ذیربط ارجاع و اقدامات قانونی در حال انجام است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان قم گفت: شهروندان می‌توانند هرگونه گزارشات خود را از طریق سامانه ۱۱۰ مرکز فوریت‌های پلیسی و یا از طریق سامانه ۱۹۷ دفتر نظارت همگانی اعلام کنند.