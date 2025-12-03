دعوت دو ژیمناست خراسان رضوی به اردوی تیمملی بزرگسالان
دو ژیمناست خراسان رضوی به اردوی تیمملی بزرگسالان دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، بر اساس اعلام رسمی فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران، امیرمحمد قربانی و امیرمحمد رحمانی به مرحله جدید اردوی تیمملی بزرگسالان ژیمناستیک هنری دعوت شدند.
این اردو از ۱۸ آذر ۱۴۰۴ آغاز و تا ۲۹ آذر ۱۴۰۴ در سالن شهید سردار سلیمانی تهران برگزار خواهد شد.
در این مرحله از اردو، منتخبین استانهای تهران، گلستان، مازندران، اردبیل، خراسان رضوی، خراسان شمالی، یزد و فارس حضور خواهند داشت و تمرینات زیر نظر کادر فنی تیمملی پیگیری میشود.