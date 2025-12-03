پخش زنده
طرح پایش مصرف گاز در راستای مدیریت مصرف گاز در ادارات، سازمانها و شرکتهای دولتی و غیردولتی، در حال اجراست
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،میرزایی مدیر روابط عمومی شرکت گاز استان گفت:بر اساس مصوبه هیات وزیران وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسهها و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداریها ملزم به رعایت مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی هستند که بر این اساس تمامی دستگاهها در طول فصل سرما پایش میشوند.
میرزایی بیان کرد: طبق بخشنامه ابلاغ شده همه این نهادها موظف به رعایت دمای ۲۰ درجه سانتیگراد در کلیه فضاهای اداری، روشن نمودن وسایل گرمایشی یک ساعت قبل از شروع ساعت کاری و خاموش کردن آن یک ساعت قبل از پایان وقت اداری، خاموش کردن سامانههای گرمایشی در خارج از وقت اداری، استفاده از دستگاههای گازسوز استاندارد با برچسب انرژی بالا (A و B)، بهینهسازی موتورخانهها وکنترل وسایل گرمایشی و کاهش حداقل ۲۰% مصرف گاز طبیعی هستند
به گفته میرزایی طبق این بخشنامه ساختمانهای تجاری و ورزشی بعد ار ساعت ۱۸ باید سامانه گرمایشی خود را خاموش کنند.
او با تاکید بر اینکه سازمان حراست دستگاههای نامبرده موظف به نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه هستند، افزود: در صورت عدم رعایت هر کدام از موارد ذکر شده، پس از اخطار کتبی و تکرار مجدد نسبت به قطع گاز اداراتی که از مفاد بخشنامه پیروی نمیکنند، اقدام میشود.