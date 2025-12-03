رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر گفت:فرهنگ‌سازی برای استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر در جلسه هفتگی کمیسیون با بیان اینکه با توجه به بالا بودن غلظت آلاینده‌ها در شهر و ایجاد مشکلات تنفسی برای شهروندان، ضروری است اداره حفاظت محیط زیست استان که ناظر اجرایی قانون هوای پاک طبق مصوبه سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی می‌باشد، اقدامات لازم را انجام دهد، گفت: باید تدابیر و نظارت جدی بر توزیع سوخت با کیفیت در جایگاه‌های توزیع سوخت بنزین و تحویل سوخت یورو ۴ به شهر ارومیه صورت بگیرد.

مرتضی منافی در ادامه پیگیری جمع آوری خودرو‌های فرسوده، ساماندهی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را ضروری دانست و افزود: باید بصورت جدی برخورد قانونی برای خودرو‌های فاقد معاینه فنی صورت گیرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه کاهش آلودگی هوا نیازمند فرهنگ‌سازی به منظور استفاده حداکثری از ناوگان حمل و نقل عمومی و کاهش سهم خودرو‌های شخصی سفر‌های درون شهری است، افزود: یکی از راهکاری‌های کاهش این امر عدم استفاده از سوخت غیر استاندارد در نیروگاه‌ها، کارخانجات و صنایع معدن، اعمال محدودیت‌های ترافیکی در روز‌های افزایش آلاینده‌ها در سطح شهر از طریق شورای ترافیک استان است.

رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر با اشاره به نصب دستگاه پیشرفته دستگاه سنجش آلودگی در خیابان عطایی از طرف شهرداری و دریافت داده‌های کامل از وضعیت آلودگی هوا در شهر ارومیه، گفت: اقدامات لازم نسبت به رفع نقص فنی ایستگاه و راه‌اندازی مجدد صورت گیرد.

مرتضی منافی با بیان اینکه در صورت افزایش آلودگی هوا در برخی از روز‌ها نسبت به تعطیلی فعالیت کارخانجات وابسته به شهرداری موقتا" اقدام گردد، افزود: پاکبانان شهرداری نیز به طور جدی از آتش زدن پسماند خشک و شاخ و برگ درختان جلوگیری کنند.

وی در ادامه افزود: تمامی ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری برابر قانون نسبت به اخذ گواهی معاینه فنی اقدام کنند و همچنین توزیع سوخت یورو ۴ طبق سنوات قبل در جایگاه‌های عرضه سوخت از طرف حفاظت محیط زیست انجام بپذیرد.

منافی در پایان سخنان خود اظهار کرد: مطالعات جامع و دقیق نسبت به تهیه و تنظیم شرح خدمات سند جامع محیط زیست از طریق مشاوران مربوطه صورت گیرد.