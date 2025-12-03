وزیر نفت با تأکید بر اینکه سهمیه‌های ۶۰ و ۱۰۰ لیتری بنزین در کارت‌های سوخت بدون تغییر باقی می‌ماند، گفت: بر اساس مطالعات انجام‌شده از سوی بخش‌های اقتصادی کشور، تغییر قیمت بنزین در کارت سوخت جایگاه‌داران تأثیر معناداری بر تورم نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن پاک‌نژاد امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذر) در حاشیه نشست هیئت دولت اظهار کرد: همان‌گونه که بار‌ها تأکید کرده‌ام، سهمیه موجود در کارت سوخت شخصی خودروها، شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان، تغییری نخواهد کرد و این سهمیه‌ها همچنان برقرار است.

وی ادامه داد: آنچه دستخوش تغییر شده، استفاده از کارت اضطراری سوخت در جایگاه‌هاست که بر اساس آن، قیمت بنزین در کارت سوخت جایگاه‌داران به ۵۰۰۰ تومان می‌رسد.

تفاوت قیمت بنزین در کارت جایگاه‌ها با کارت شخصی

وزیر نفت با اشاره به اینکه بر اساس مطالعات انجام شده بیش از ۴۲ تا ۴۳ درصد سوخت‌گیری در جایگاه‌ها با استفاده از کارت جایگاه بوده است، افزود: برای بخشی از هموطنان عزیزمان دیگر چندان اهمیتی نداشت که کارت سوخت شخصی همراه داشته باشند، زیرا قیمت بنزین ۱۰۰ لیتری ۳۰۰۰ تومانی کارت شخصی با قیمت بنزین در کارت جایگاه‌ها یکسان بود؛ از این پس این وضعیت تغییر می‌کند.

پاک‌نژاد با بیان اینکه از این پس تفاوت قیمت بین کارت سوخت شخصی و کارت جایگاه‌ها وجود خواهد داشت، گفت: در صورتی که کارت سوخت شخصی همراه نباشد، سوخت‌گیری با کارت جایگاه ۵۰۰۰ تومانی محاسبه می‌شود و این یک اصل کلی است. به این ترتیب، سهمیه‌ها هیچ تغییری نکرده‌اند.

وی افزود: یکی از مهمترین اتفاقات در این تغییر این است که بخشی از این افزایش قیمت، مستقیماً متوجه خود دولت است؛ یعنی خودرو‌های دولتی به طور خاص دیگر سهمیه ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر ۳۰۰۰ تومانی ندارند و باید بنزین ۵۰۰۰ استفاده کنند.

سهمیه بنزین شامل خودرو‌های صفر کیلومتر و وارداتی نمی‌شود

وزیر نفت با اشاره به اینکه خودرو‌های نوشماره نیز سهمیه ۶۰ و ۱۰۰ لیتر را نخواهند داشت، افزود: تلقی نگارنده متن آیین‌نامه از خودرو نو شماره که بر روی آن بحث کردیم و در کارگروه و دولت هم بررسی و جمع‌بندی شد، این است که خودرو‌های صفر کیلومتر، بدون کارکرد که از کارخانه بیرون می‌آیند و نخستین بار شماره می‌شوند، سهمیه ۶۰ و ۱۰۰ لیتر نمی‌گیرند.

پاک‌نژاد ادامه داد:، چون بعضاً برداشت نادرستی داشتند که اگر مالک یک خودرو تغییر کرده و پلاک تغییر کند به او کارت سوخت و سهمیه تعلق نمی‌گیرد که چنین نیست و فقط شامل خودرو‌های جدید است.

وی با بیان اینکه خودرو‌های مناطق آزاد، مناطق ویژه و خودرو‌های وارداتی نیز این سهمیه‌ها را نمی‌گیرند، گفت: با تمهیداتی که در این آیین‌نامه نسبتاً مختصر دیده شده است، یک سیستم یا یک سامانه به نوعی از شرایط جامعه با اجرای این طرح بازخورد می‌گیرد و متناسب با این بازخوردها، تصمیمات جدیدی اتخاذ می‌شود.

اجرای طرح کارت سوخت شروعی برای تغییر فرآیند سوخت‌گیری

وزیر نفت بیان کرد: در متن آیین‌نامه ابلاغیه دولت دیده شده که این کارگروه که اعضایش شامل وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی است، متناسب با شرایطی که وجود دارد، تصمیم‌گیری می‌کنند؛ بنابراین شاید نیاز باشد تا تعدیلاتی انجام شود.

پاک‌نژاد با اشاره به اینکه با این اقدام دولت عملاً نه می‌توانیم بگوییم که مصرف سوخت کاهش چشمگیری پیدا می‌کند و نه می‌توانیم بگوییم با رعایت این آیین‌نامه واردات بنزین که یکی از دغدغه‌های دولت در تأمین منابع مالی بوده کاهش پیدا می‌کند، افزود: اما اجرای این طرح، شروعی برای این است که به هر حال تغییری در فرآیند سوخت‌گیری حاصل می‌شود.

وی گفت: همانطور که خانم مهاجرانی، سخنگوی محترم دولت هم اشاره کردند، این تغییر بر اساس مطالعاتی که بخش‌های اقتصادی کشور انجام دادند، تاثیر معناداری بر تورم نخواهد داشت.