

به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ در یک روز بارانی در سالن شهید هاشمی نسب ساری دانش آموزان پسر و دختر مقطع ابتدایی دور هم جمع شدند تا با شور و شوق و شادی در آیین نمادین توزیع شیر رایگان در مدارس شرکت کنند.

مدیر کل آموزش و پروش مازندران با بیان اینکه این آیین با شعار شیر، قدرت، سلامت و شیر برای شیر بچه‌های ایرانی برگزار شد، گفت: در این طرح به ۲۳۰ دانش اموز هفته‌ای دو نوبت شیر خواهد رسید که شامل ۱۸۴۷ مدرسه دولتی و استثنایی خواهد بود.

کلبادی نژاد افزود: توزیع شیر رایگان مدارس از امروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه در مرکز استان آغاز شد و به ترتیب در سایر مناطق هم آغاز می‌شود و تا اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.



