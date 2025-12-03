به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی تیموری گفت: در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق، مأموران پلیس امنیت اقتصادی که در جاده اراک مستقر بودند، حین بررسی خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این کامیون مشخص شد که حامل ۲۸ راس دام سبک بوده و راننده هیچ گونه مدارک و مجوز قانونی در خصوص بار به همراه نداشت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان افزود: کامیون توقیف و به یگان منتقل و پرونده قضائی در این خصوص تشکیل شد.

