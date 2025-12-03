پخش زنده
قیمت مرغ در روزهای اخیر دوباره با نوسان همراه شده و این وضعیت، پرسشهای جدی درباره سازوکار تنظیم بازار ایجاد کرده است. سؤال اینست: چه دستگاه نظارتی و اجرایی قرار است بیسامانی بازار مرغ کردستان را مهار کند؟!
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، قیمت مرغ، بار دیگر جهشی تازه داشت موضوعی که تولیدکنندگان توضیح قانعکنندهای برای آن ندارند و دستگاههای مسئول و متولی هم پاسخی روشن در این خصوص ارائه نمیدهند.
در شرایطی که مردم انتظار ثبات و شفافیت دارند، بازار همچنان با تغییرات غیرقابل پیشبینی روبهروست.
امروز بخش خبری صبحدم به صورت برخط میزبان سهرابی، معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان بود تا دلیل اصلی این نوسانها با وجود اعلام قیمتهای مصوب، بررسی شود.