وی اعلام کرد: استان قزوین آمادگی دارد با تشکیل کارگروه اقتصادی مشترک قزوین و برزیل و تعریف پروژه‌های عملی در حوزه‌های صنعتی و کشاورزی، سطح همکاری‌های دو کشور را به شکل ملموس گسترش دهد.

استاندار گفت: ایجاد نمایشگاه دائمی محصولات قزوین در برزیل فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های صنعتی و کشاورزی استان است و می‌تواند زمینه ارتقای صادرات و توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری میان دو طرف را فراهم کند.

وی تصریح کرد: قزوین در تولید گلخانه‌ای، مرغ، تخم مرغ، شیر، گوشت، کشمش، زیتون، روغن زیتون و.. جز استان‌های شاخص کشور است. بسیاری از محصولات و تولیدات استان قابلیت صادرات به برزیل را دارند و ما آماده تبادل تکنولوژی کشاورزی نیز هستیم.

نوذری گفت: بخش مهمی از شیشه دارویی و ساختمانی، ۶۰ درصد شوینده‌های کشور، کاشی، سرامیک و فولاد در قزوین تولید می‌شود و این ظرفیت‌ها می‌تواند مسیر صادرات به بازار برزیل را تقویت کند.