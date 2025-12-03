استان قزوین میزبان ۱۰۷ سرمایهگذار خارجی
استاندار قزوین در نشست با سفیر برزیل در ایران گفت: استان قزوین با حضور ۱۰۷ سرمایهگذار خارجی فعال، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایهگذاری و گسترش همکاریهای اقتصادی با برزیل دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، محمد نوذری افزود: قزوین با توانمندیهای صنعتی متنوع، تولیدات کشاورزی گسترده، میتواند شریک قابلاعتمادی برای پروژههای مشترک صنعتی، کشاورزی و گردشگری باشد و مسیر سرمایهگذاری خارجی و صادرات را بیش از پیش هموار کند.
وی اعلام کرد: استان قزوین آمادگی دارد با تشکیل کارگروه اقتصادی مشترک قزوین و برزیل و تعریف پروژههای عملی در حوزههای صنعتی و کشاورزی، سطح همکاریهای دو کشور را به شکل ملموس گسترش دهد.
استاندار گفت: ایجاد نمایشگاه دائمی محصولات قزوین در برزیل فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیهای صنعتی و کشاورزی استان است و میتواند زمینه ارتقای صادرات و توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری میان دو طرف را فراهم کند.
وی تصریح کرد: قزوین در تولید گلخانهای، مرغ، تخم مرغ، شیر، گوشت، کشمش، زیتون، روغن زیتون و.. جز استانهای شاخص کشور است. بسیاری از محصولات و تولیدات استان قابلیت صادرات به برزیل را دارند و ما آماده تبادل تکنولوژی کشاورزی نیز هستیم.
نوذری گفت: بخش مهمی از شیشه دارویی و ساختمانی، ۶۰ درصد شویندههای کشور، کاشی، سرامیک و فولاد در قزوین تولید میشود و این ظرفیتها میتواند مسیر صادرات به بازار برزیل را تقویت کند.